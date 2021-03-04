В нескольких школах и детсадах Черемшанского района РТ выявили нарушения при организации питания

В трех школах и пяти детских садах прокуратура Черемшанского района выявила нарушения питания. О этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Проверка надзорного ведомства выявила отсутствие предварительных медосмотров у некоторых сотрудников образовательных учреждений. Также выявлены факты неправильной организации технологического процесса приготовления еды, в учреждениях не было измерительных приборов в складских помещениях, использовалась посуда ненадлежащего качества.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В адрес руководителей учреждений внесены представления об устранении нарушений. В отношении пяти руководителей возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения», говорится на сайте ведомства.

Постановления с материалами проверки переданы на рассмотрение в Нурлатское ТО Управления Роспотребнадзора по РТ.

Напомним, что проверки прокуратуры организации питания в дошкольных и образовательных учреждениях проходят по указанию генпрокурора России.



Ольга Плешкова