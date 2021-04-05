В Татарстане построят мост через Волгу на 8-м этапе трассы М-12

В Татарстане появится четырехкилометровый мост через Волгу на 8-м этапе М-12. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Мост позволит снять нагрузку с северного обхода Казани и разгрузит паромные переправы.

В минувшую пятницу глава «Автодора» Вячеслав Петушенко и первый заместитель председателя правления госкомпании Марс Газизуллин проинспектировали ход подготовки к строительству 7-го и 8-го этапов М-12 на территории Татарстана и Чувашии.

Фото: russianhighways.ru

По территории Чувашии проходит 9,5 км 7-го этапа, а по территории Татарстана — 67,5 км. Общая его протяженность 7-го этапа составляет 77 км. Все 66 километров 8-го этапа трассы проходят по территории Татарстана.

На этих двух этапах велась активная подготовка территории, производственной базы, поставка материалов для начала строительства. На 8-м этапе идут работы по устройству подходов к будущему мосту.

На прошлой неделе стало известно, что в ходе строительства скоростной трассы Москва — Казань в Лаишевском районе Татарстана укрепят сельские дороги.

Татьяна Леухина