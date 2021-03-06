В Миндортрансе РТ отчитались о ходе работ на трассе М-12 Москва — Казань

Проектно-сметная документация строительства автодороги М-12 Москва — Казань находится в работе. Заключение по седьмому этапу подготовительных работ планируется получить в апреле — мае, а на основные работы — в период с мая по август текущего года. Об этом в субботу на совещании в Доме правительства РТ доложил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.



Сейчас на седьмом этапе идут работы по снятию растительного слоя. Разрабатывается грунт, планируется площадь, идет устройство плит временной автодороги и установка опор освещения. На восьмом этапе ведутся подготовительные работы, обустройство стройплощадок, а еще выполняются инженерно-геологические изыскания. Также начались работы на мостовом переходе через Волгу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что строить участок высокой скоростной трассы М-12 на территории Татарстана и Чувашии протяженностью почти 41 км будет компания «Волгадорстрой». Стоимость работ превысит 24,8 млрд рублей.

Маргарита Головатенко