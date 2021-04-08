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На М-12 готовят подходы к будущему мосту через Свиягу в Татарстане

08:42, 08.04.2021 2
На М-12 готовят подходы к будущему мосту через Свиягу в Татарстане
Фото: russianhighways.ru

В Татарстане идет активная подготовка территории и поставка материалов для начала строительства седьмого этапа автомобильной дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Об этом сообщает «Автодор».

Седьмой этап включает в себя 35 сооружений, одно из которых — мост через реку Свиягу. По планам проектировщиков, мост будет установлен на свайном основании из монолитного железобетона. Мост, протяженностью 1 360 метра и шириной 20 метров, будет иметь в каждую сторону по две полосы и свяжет Кайбицкий и Апастовский районы с Верхнеуслонским.

На подходе к будущей переправе идут подготовительные работы, устанавливаются бурильные скважины для пробных работ для исследования грунта.

Ранее сообщалось, что в Татарстане построят мост через Волгу на 8-м этапе трассы М-12.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    Скорее бы построили.
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  • Анонимно 08 апр
    так он платный будет
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