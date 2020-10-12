В Казани 146 летних веранд разместили на безвозмездной основе

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Казани 146 летних веранд в этом году разместили на безвозмездной основе. Из всех сезонных объектов торговли более 50% приходится на веранды.



В этом году Комитет потребительского рынка Казани с учетом пожеланий предпринимателей утвердил схему размещения объектов сезонной торговли на территории города, которая насчитывала 268 мест. Их разыграли на 16 аукционах. На торги выставили 122 лота, по результатам заключили 81 договор на сумму 5,3 млн рублей.



realnoevremya.ru

Также летом в Казани работали 38 точек по продаже овощей, фруктов и ягод и 30 мест с мороженым, сладостями и прохладительными напитками, рассказал на «деловом понедельнике» в мэрии города председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

Сегодня в исполкоме города сообщили, что в столице Татарстана еще на месяц продлили бесплатный режим работы парковок.

