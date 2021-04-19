Форвард «Динамо» Кагарлицкий может перейти в «Салават Юлаев»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий может перейти в «Салават Юлаев». Об этом сообщает уфимский журналист Денис Таипов.

По данным источника, стороны ведут переговоры о переходе игрока и обсуждают детали будущего контракта. Уфимский клуб готов предложить хоккеисту двухлетний контракт с зарплатой в 60 млн рублей за один сезон.

Фото: dynamo.ru

Кагарлицкий провел нынешний сезон в московском «Динамо». В регулярном чемпионате КХЛ нападающий набрал 47 (14+33) очков в 59 матчах, выходя в первом звене «бело-голубых». Его контракт с клубом истекает в конце апреля 2021 года.

Напомним, ранее в «Динамо» сменился главный тренер. Вместо Владимира Крикунова команду возглавил Алексей Кудашов.

Сообщалось, что в мае в «Динамо» могут перейти два нападающих казанского «Ак Барса».