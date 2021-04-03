Форварды «Ак Барса» Галиев и Фисенко могут перейти в «Динамо»

Нападающие «Ак Барса» Станислав Галиев и Михаил Фисенко летом могут стать игроками московского «Динамо». Об этом сообщает Metaratings.

По данным источника, «бело-голубые» заинтересованы в возвращении в команду бывшего воспитанника Галиева и форварда, выступавшего за москвичей на юношеском уровне, Фисенко.

Фото: ak-bars.ru

Контракт Галиева с «Ак Барсом» рассчитан до конца текущего сезона. По его окончании нападающий выйдет на рынок свободных агентов.

У Фисенко действует соглашение с клубом до конца апреля 2022 года. Форвард может расторгнут контракт с казанцами по обоюдному согласию.

Напомним, «Ак Барс» вышел в финал Восточной конференции. В первом матче серии с «Авангардом» казанцы проиграли со счетом 1:3.