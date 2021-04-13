Кудашов сменил Крикунова на посту главного тренера «Динамо»
Алексей Кудашов назначен новым главным тренером «Динамо», сообщается на официальном сайте московского клуба.
На этом посту он сменил Владимира Крикунова, с которым было решено не продлевать контракт по окончании нынешнего сезона. Решение принято в связи с тем, что тренерский штаб не сумел решить поставленную перед командой задачу.
Отметим, что «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в полуфинале Западной конференции петербургскому СКА.
Кудашов оставался без работы с лета 2020 года, когда был уволен с поста главного тренера сборной России и петербургского СКА. До этого он также возглавлял подмосковный «Атлант» и ярославский «Локомотив».
О возможном назначении Кудашова в московское «Динамо» ходили слухи еще осенью прошлого года, но тогда смена тренера не состоялась.СпортХоккей
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