Кудашов сменил Крикунова на посту главного тренера «Динамо»

Алексей Кудашов назначен новым главным тренером «Динамо», сообщается на официальном сайте московского клуба.

На этом посту он сменил Владимира Крикунова, с которым было решено не продлевать контракт по окончании нынешнего сезона. Решение принято в связи с тем, что тренерский штаб не сумел решить поставленную перед командой задачу.

Отметим, что «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в полуфинале Западной конференции петербургскому СКА.

Кудашов оставался без работы с лета 2020 года, когда был уволен с поста главного тренера сборной России и петербургского СКА. До этого он также возглавлял подмосковный «Атлант» и ярославский «Локомотив».

О возможном назначении Кудашова в московское «Динамо» ходили слухи еще осенью прошлого года, но тогда смена тренера не состоялась.