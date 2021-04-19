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В Казани горит крыша склада школы в Ново-Савиновском районе

09:12, 19.04.2021
В Казани горит крыша склада школы в Ново-Савиновском районе
Фото: realnoevremya.ru/

В Казани загорелась крыша склада школы №146 на улице Чуйкова. О возможных пострадавших пока не сообщается

Как сообщает телеграм-канал Mash Iptash, пожар начался утром. Очевидцы сняли на фото черный густой дым, который видно издалека от места возгорания.

Фото: t.me/mash_iptash

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу МЧС Татарстана. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее в Набережных Челнах в девятиэтажном доме загорелись сразу четыре балкона.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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