В Набережных Челнах в девятиэтажке загорелись сразу четыре балкона

В Набережных Челнах в девятиэтажном доме загорелись сразу четыре балкона. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

По адресу 41/05 горели по одному балкону на четвертом и пятом этаже и два балкона на шестом этаже здания.

Силы и средства Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу пожара 1БИС. Меньше чем через полчаса открытое горение ликвидировали.

Площадь пожара уточняется. Сообщается, что эвакуация не потребовалась, подъезд не задымлен. Погибших и пострадавших нет.

Ранее в Набережных Челнах на набережной Тукая загорелась сухая трава.





Ольга Плешкова