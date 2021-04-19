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Общество

В Казани закрыли продуктовый ларек, продающий просрочку

03:23, 19.04.2021 4

В Казани закрыли продуктовый ларек на улице Гудованцева, который реализовывал по выходным просроченные продукты. Продавцы не скрывали, что это просроченные продукты, но продавали их по цене, значительно ниже, чем в магазине.

В торговые ряды с проверкой нагрянула полиция и администрация. Какое наказание последует предпринимателям, пока неизвестно, сообщает «Татарстан 24».

Ранее в Госдуме предложили выплачивать гражданам, которые нашли просроченные продукты, половину от суммы штрафа, выписанного магазину за это нарушение.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    кушать колбасу, будут много реже.
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  • Анонимно 19 апр
    Пока не будет больших, чувствительных штрафов для магазинов так и будут торговать просрочкой.
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  • Анонимно 19 апр
    Просрочка проверяется ежедневно. Владельцам можно за сутки продать по бросовым ценам. Постоянные покупатели будут знать когда и что.
    Поверьте, это сработает. Я это видел. ( не иностранный агент)
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  • Анонимно 19 апр
    Обратите внимание на магниты и пятерочки. Вокруг их помоек вечно можно увидеть даже прилично одетых людей которые копаются в их помойках. Полагаю что это как раз таки и есть сборщики просрочки, которую потом несут в такие ларьки как на Гудованцева.
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