В Казани закрыли продуктовый ларек, продающий просрочку

В Казани закрыли продуктовый ларек на улице Гудованцева, который реализовывал по выходным просроченные продукты. Продавцы не скрывали, что это просроченные продукты, но продавали их по цене, значительно ниже, чем в магазине.

В торговые ряды с проверкой нагрянула полиция и администрация. Какое наказание последует предпринимателям, пока неизвестно, сообщает «Татарстан 24».

Ранее в Госдуме предложили выплачивать гражданам, которые нашли просроченные продукты, половину от суммы штрафа, выписанного магазину за это нарушение.



Ольга Плешкова