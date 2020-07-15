В Госдуме предложили платить гражданам за найденную в магазине просрочку

Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли просроченные продукты, половину от суммы штрафа, выписанного магазину за это нарушение. Соответствующее письмо парламентарий отправил главе Роспотребнадзора Анне Поповой, пишет RT.

Власов напомнил, что на юридические лица, которые продают продукты питания с истекшим сроком годности, налагается административный штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. При этом покупатель, который приобрел некачественный продукт и обратился в контролирующие органы, может рассчитывать на моральную компенсацию только через суд. При этом он может получить лишь символическую компенсацию.

Кроме того, по мнению депутата, возможность получить деньги повысит общественный контроль.

В июне в Казани на проспекте Ибрагимова две женщины посадили в мусорный контейнер девочку, чтобы она оттуда подавала выброшенные просроченные продукты из близлежащего магазина.

