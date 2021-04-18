Правительство направит 1 млрд рублей на поддержку птицеводческих предприятий

Фото: Максим Платонов (архив)

Из резервного фонда правительства России выделят 1 млрд рублей на поддержку птицеводческих предприятий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Финансирование рассчитано на предприятия, занимающиеся производством и переработкой мяса птицы, сообщается на сайте правительства России. Предполагается, что мера поможет балансировать спрос и предложение на этом рынке и стабилизировать цены на социально значимые продукты.

Выделенную сумму кабмин направит на расширение программы выдачи льготных краткосрочных агрокредитов, которые предоставляются на срок до одного года. Ставка по ним не превышает 5%.

Фото: pxhere.com

В марте правительство РФ смягчило условия погашения льготных инвестиционных кредитов для аграриев, понесших в прошлом году убытки из-за высокопатогенного птичьего гриппа.



Напомним, в Татарстане 175 тысяч индюков и 85 тонн мяса птицы уничтожили из-за вспышки птичьего гриппа в агрофирме «Залесный» в Зеленодольском районе. Экономический ущерб составил порядка 200 млн рублей. Потери понесли также личные подсобные хозяйства в Муслюмовском, Буинском и Дрожжановском районах РТ.



Татьяна Демина