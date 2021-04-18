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Экономика

Правительство направит 1 млрд рублей на поддержку птицеводческих предприятий

19:16, 18.04.2021 1
Правительство направит 1 млрд рублей на поддержку птицеводческих предприятий
Фото: Максим Платонов (архив)

Из резервного фонда правительства России выделят 1 млрд рублей на поддержку птицеводческих предприятий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Финансирование рассчитано на предприятия, занимающиеся производством и переработкой мяса птицы, сообщается на сайте правительства России. Предполагается, что мера поможет балансировать спрос и предложение на этом рынке и стабилизировать цены на социально значимые продукты.

Выделенную сумму кабмин направит на расширение программы выдачи льготных краткосрочных агрокредитов, которые предоставляются на срок до одного года. Ставка по ним не превышает 5%.

Фото: pxhere.com

В марте правительство РФ смягчило условия погашения льготных инвестиционных кредитов для аграриев, понесших в прошлом году убытки из-за высокопатогенного птичьего гриппа.

Напомним, в Татарстане 175 тысяч индюков и 85 тонн мяса птицы уничтожили из-за вспышки птичьего гриппа в агрофирме «Залесный» в Зеленодольском районе. Экономический ущерб составил порядка 200 млн рублей. Потери понесли также личные подсобные хозяйства в Муслюмовском, Буинском и Дрожжановском районах РТ.

Татьяна Демина
ЭкономикаИнвестицииБизнесПромышленностьАгропром
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    На все Россию это очень смешная цифра,практически все налоги уходят в Москву.Эти деньги народные и народ должен решать куда их потратить
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