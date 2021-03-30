Аграриям продлили срок погашения кредитов из-за убытков от птичьего гриппа

Правительство России смягчило условия погашения льготных инвестиционных кредитов для аграриев. Тем, кто понес убытки в 2020 году из-за африканской чумы свиней или высокопатогенного птичьего гриппа, дадут возможность продлить срок погашения льготных кредитов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Это касается 5%-ного займа, который выдают на развитие животноводства. Также те, кто брал кредиты на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по глубокой переработке сельхозсырья, смогут продлить ранее взятые займы.

Чтобы пролонгировать документ, нужно заключить с банком дополнительное соглашение не более чем на 12 лет. В январе в Татарстане вводился карантин из-за выявления очага африканской чумы свиней.



Ранее сообщалось, что 175 тысяч индюков и 85 тонн мяса птицы было уничтожено из-за вспышки птичьего гриппа в агрофирме «Залесный» в Зеленодольском районе РТ. Экономический ущерб составил порядка 200 млн рублей.

