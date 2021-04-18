Соцсети: житель Казани пожаловался на сугробы снега и грязь на пляже «Локомотив»

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Житель Казани пожаловался на скопление снега и грязи на пляже «Локомотив». Местный житель опасается, что это все попадет в реку.

«Первый раз такое вижу, чтоб столько снега набросали», — говорит автор видео, опубликованного в одном из казанских сообществ «ВКонтакте». По его словам, из-за скопления грязного снега люди не могут нормально передвигаться по территории пляжа.

«Это снег, а сверху грязь», — уточняет местный житель, сняв на камеру пространство вокруг.

В начале апреля экологи поймали с поличным нарушителей, которые складировали грязный снег на территории бывшего кирпичного завода в пгт Нижняя Мактама Альметьевского района РТ.



Отметим, что в этом году в Казани выпало очень много снега. Так, за вторую и третью декаду января зарегистрировали полторы месячных нормы осадков. Из-за таяния обильного количества снега многие территории оказались под угрозой подтопления.



Татьяна Демина