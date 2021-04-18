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Соцсети: житель Казани пожаловался на сугробы снега и грязь на пляже «Локомотив»

17:56, 18.04.2021 1
Соцсети: житель Казани пожаловался на сугробы снега и грязь на пляже «Локомотив»
Фото: скриншот

Житель Казани пожаловался на скопление снега и грязи на пляже «Локомотив». Местный житель опасается, что это все попадет в реку.

«Первый раз такое вижу, чтоб столько снега набросали», — говорит автор видео, опубликованного в одном из казанских сообществ «ВКонтакте». По его словам, из-за скопления грязного снега люди не могут нормально передвигаться по территории пляжа.

«Это снег, а сверху грязь», — уточняет местный житель, сняв на камеру пространство вокруг.

В начале апреля экологи поймали с поличным нарушителей, которые складировали грязный снег на территории бывшего кирпичного завода в пгт Нижняя Мактама Альметьевского района РТ.

Отметим, что в этом году в Казани выпало очень много снега. Так, за вторую и третью декаду января зарегистрировали полторы месячных нормы осадков. Из-за таяния обильного количества снега многие территории оказались под угрозой подтопления.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:06
    Экологи ловят норушителей, которые не могут дать сдачи. Остальные выходят сухими из воды. Да не просто выходят, по сообщенным гражданами фактам нарушений проверки даже не проводят. Просят предоставить фото нарушителей. Сами на место выйти и поймать за руку не могут. Силы воли нет.
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