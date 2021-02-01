За вторую и третью декаду января в Казани выпало 1,5 месячных нормы осадков

Фото: Максим Платонов

В Казани за вторую и третью декаду января выпало 1,5 месячных нормы осадков, рассказали сегодня во время «делового понедельника» в мэрии. Для уборки снега ежедневно задействовали 2 250 дворников, 200 единиц техники, 100 единиц помимо этого — дополнительно.

С начала зимы в «Открытую Казань» поступило 4 862 жалобы на неудовлетворительную уборку дворов, выполнено 82% заявок.

Фото: Максим Платонов

За неделю с 21 по 27 января в травмпункты обратились 85 горожан, из них у 45 переломы, у 40 ушибы, больше всего пострадавших в Советском районе — 23 человека.

Ранее в КФУ спрогнозировали теплый февраль в Татарстане.