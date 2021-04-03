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Экологи в Татарстане с поличным поймали нарушителей, складировавших грязный снег

12:41, 03.04.2021
Экологи в Татарстане с поличным поймали нарушителей, складировавших грязный снег
Фото: eco.tatarstan.ru

Экологи поймали с поличным нарушителей, которые складировали грязный снег на территории бывшего кирпичного завода в пгт. Нижняя Мактама Альметьевского района. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

В ходе обследования территории экологами зафиксированы два КАМАЗа, сгружавшие грязный снег. Водители признались, что на место было вывезено 4 грузовика снежных масс, общий объем которых составил более 30 куб.м., площадь- более 100 кв.м.

Фото: eco.tatarstan.ru

Для определения собственников грузовиков экологи направили запрос в УГИБДД МВД по РТ и в Управление Гостехнадзора РТ. Ведется расследование.

Фото: eco.tatarstan.ru

Ранее экологи обнаружили несанкционированную свалку в жилом массиве Константиновка Советского района Казани на улице Беркутова обнаружили строительных и ремонтных работ площадью 636 кв. метров и объемом 5 725 куб. метров. Высота складирования составила девять метров.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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