Экологи в Татарстане с поличным поймали нарушителей, складировавших грязный снег

Экологи поймали с поличным нарушителей, которые складировали грязный снег на территории бывшего кирпичного завода в пгт. Нижняя Мактама Альметьевского района. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

В ходе обследования территории экологами зафиксированы два КАМАЗа, сгружавшие грязный снег. Водители признались, что на место было вывезено 4 грузовика снежных масс, общий объем которых составил более 30 куб.м., площадь- более 100 кв.м.

Фото: eco.tatarstan.ru

Для определения собственников грузовиков экологи направили запрос в УГИБДД МВД по РТ и в Управление Гостехнадзора РТ. Ведется расследование.

Фото: eco.tatarstan.ru

Ранее экологи обнаружили несанкционированную свалку в жилом массиве Константиновка Советского района Казани на улице Беркутова обнаружили строительных и ремонтных работ площадью 636 кв. метров и объемом 5 725 куб. метров. Высота складирования составила девять метров.



Ольга Плешкова