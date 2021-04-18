Татарстанскому предпринимателю запретили перевозить пассажиров из Чистополя в Казань и обратно

В Татарстане осуществление индивидуальным предпринимателем перевозок по маршруту «Чистополь ‒ Казань ‒ Чистополь» признали недобросовестной конкуренцией. Его обязали прекратить эту деятельность.

Предпринимательница не смогла доказать, что осуществляла заказные, а не систематические перевозки граждан. У нее отсутствовали карты маршрута регулярных перевозок, входящих в транспортную сеть РТ и свидетельство, дающее право на их осуществление.



Средне-Волжское межрегиональное управление Ространснадзора несколько раз штрафовало ИП за отсутствие плана перевозок, сообщает пресс-служба УФАС по Татарстану.

Фото: Илья Репин (архив)

Решение татарстанского управления ФАС и предписание о запрете перевозок ИП пыталась оспорить в суде, но ей отказали в удовлетворении требований.

В прошлом году «Реальное время» писало о том, что после отмены с 12 мая 2020 г. COVID-19 запрета на пассажирские перевозки внутри Татарстана ведущие автотранспортные компании не возобновили движение полностью. Это привело к активизации «серых» перевозчиков. Подробнее — в нашем материале.



Татьяна Демина