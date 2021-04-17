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В Челнах на набережной Тукая произошел пожар

19:39, 17.04.2021
В Челнах на набережной Тукая произошел пожар
Фото: соцсети

Сегодня в Набережных Челнах на набережной Тукая загорелась сухая трава. Фото и видео с места происшествия опубликовали очевидцы в местном сообществе «ВКонтакте».

По словам челнинцев, причиной возгорания стал поджог. На место возгорания из-за большой площади горения приехали сразу несколько машин пожарных, пишут «Челнинские известия».

Фото: соцсети

Сообщается, что происшествие обошлось без жертв.

Фото: соцсети

Сегодня в Татарстане произошло сразу несколько пожаров. Так, в Казани сухая трава горела на территории «Русско-Немецкой Швейцарии». Подробнее о субботних пожарах в республике в читайте в материале «Реального времени»

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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