В Челнах на набережной Тукая произошел пожар

Фото: соцсети

Сегодня в Набережных Челнах на набережной Тукая загорелась сухая трава. Фото и видео с места происшествия опубликовали очевидцы в местном сообществе «ВКонтакте».

По словам челнинцев, причиной возгорания стал поджог. На место возгорания из-за большой площади горения приехали сразу несколько машин пожарных, пишут «Челнинские известия».

Фото: соцсети

Сообщается, что происшествие обошлось без жертв.

Фото: соцсети

Сегодня в Татарстане произошло сразу несколько пожаров. Так, в Казани сухая трава горела на территории «Русско-Немецкой Швейцарии». Подробнее о субботних пожарах в республике в читайте в материале «Реального времени»



Татьяна Демина