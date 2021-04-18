В татарстанском паблике рассказали, что подростки довели пенсионера до приступа

В одном из публичных пабликов Нижнекамска появился пост, автор которого рассказал, что местные подростки довели пожилого мужчину до сердечного приступа. Пост опубликован в группе «Ревизорро Нижнекамск» под авторством некого Сан Саныча.

Автор пишет, что оставил маленькую дочь с дедушкой в деревне Шереметьевка. Когда дедушка уложил внучку спать, под окном начали шуметь подростки. На просьбу уйти, они начали нецензурно выражаться и стучать по окнам.

«Hу дeд выcкoчил и oдин [из них] нa нeгo cтaл зaмaxивaтьcя и opaть. Дeд eгo oттoлкнул, a тoт eму [ударил] c кулaкa. Дeдa oт эмoций внeзaпнo xвaтил пpиcтуп, oн упaл... [Подростки] разбежались», — пишет автор.

Судя по записи, дедушке вовремя вызвали скорую помощь, и все обошлось. Однако родители подростка, узнав о произошедшем, решили откупиться.

«Poдитeли этoгo [подростка] гoвopят чтo им вcе paвнo, дeд caм винoвaт, чтo пoлeз, cидeл бы дoмa — ничeгo бы нe былo. Пpeдлoжили 5 тысяч pублeй, типa и paзoйдeмcя миpoм», — рассказал мужчина.

Год назад в Башкирии подросток хотел пошутить, но розыгрыш вышел из-под контроля, и в итоге он жестоко избил дедушку.

Ольга Плешкова