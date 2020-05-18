В Башкирии парень хотел пошутить и жестоко избил дедушку — видео из соцсети

Фото: кадр видео инцидента

В Башкирии молодой человек жестоко избил пенсионера. Происходящее сняли на видео приятели парня.

Инцидент произошел в Стерлитамаке. На кадрах видно, что парень и дедушка о чем-то спорят на лестничной клетке. Затем парень пытается отобрать у пожилого мужчины парку из рук. Тот не выпускает, и в какой-то момент борьбы юноша пускает в ход кулаки. Удары по голове пенсионера посыпались один за другим. Тот, не в силах ответить, лишь спускался вниз.

Опубликовавший запись аноним пояснил, что подростки хотели пошутить и снять ролик. Однако в какой-то момент шалость вызвала поток неконтролируемой агрессии.

Случай вызвал шкал осуждения действий молодого человека. Одни граждане завалили участкового с просьбами разобраться, другие предлагают «разобраться» с парнем по-своему. Третьи устроили хэйтинг в соцсети, нашли страницу хулигана, однако она вскоре была удалена.



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