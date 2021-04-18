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В офисах МФЦ в Казани можно бесплатно распечатать фото ветерана для акции «Бессмертный полк»

02:22, 18.04.2021
В офисах МФЦ в Казани можно бесплатно распечатать фото ветерана для акции «Бессмертный полк»
Фото: digital.tatarstan.ru

В отделениях МФЦ Татарстана жители республики могут бесплатно распечатать фотографии участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на портале Минцифры РТ.

Акция действует независимо от того, в каком формате в этом году пройдет «Бессмертный полк» — онлайн/офлайн. Все что нужно — это предоставить в офисы МФЦ фотографию ветерана Великой Отечественной войны, а также сведения о нем или краткие факты его биографии. Фото распечатывают в формате А4.

Фотографии принимаются во всех отделениях республики, однако распечатывают их только в Казани. Заказ печати делается заранее.

Ранее сообщалось, что с 26 апреля в Казани начнется акция по раздаче георгиевских ленточек.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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