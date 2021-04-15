С 26 апреля в Казани начнется акция по раздаче георгиевских ленточек

С 26 апреля в Казани начнется акция по раздаче георгиевских ленточек. Об этом сообщили в Комитете по делам детей и молодежи.

Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Получить ленточку можно будет у часов на улице Баумана и в парке имени Максима Горького. В этом году в Казани раздадут 15 тысяч ленточек.

Также татарстанское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» объявило о старте очных собеседований с кандидатами в добровольцы на праздновании Дня Победы в Казани. Волонтерам предстоит сопровождать ветеранов, участвовать в организации патриотических акций, выступать в роли тимлидеров и медиаволонтеров. Для участия в отборе необходимо связаться с организаторами в соцсетях.

Ранее сообщалось, что казанский Кремль обсуждает вопрос, как отмечать День Победы во второй год пандемии.

Ольга Плешкова