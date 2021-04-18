В Татарстане активисты убрались на могилах героев Великой Отечественной войны

В Татарстане активисты «Единой России» вместе с «Волонтерами Победы» убрались на могилах героев Великой Отечественной войны. В субботу волонтеры привели в порядок могилы воинов, умерших в эвакогоспитале №3653, располагавшемся в поселке Юдино с лета 1941 по сентябрь 1945 года.

«Таких могил в республике очень много. Только в Казани было много госпиталей, в которых находилось большое количество раненых со всей страны. Умершие от ран похоронены на наших кладбищах. Мы должны знать о них, ухаживать за этими захоронениями — коль они находятся на территории нашей республики», — прокомментировал депутат Госдумы РФ, член попечительского совета проекта «Историческая память» Ильдар Гильмутдинов.

Напомним, что в Казани проходит двухмесячник по санитарной очистке. В городе убирают дороги общего пользования, внутриквартальные проезды, парки, скверы, искусственные сооружения, дворы, проводят посадку деревьев и кустарников, ликвидируют свалки.



Ольга Плешкова