В Татарстане подтвердились 4 новых случая смерти от коронавируса

В Татарстане зарегистрировано четыре новых случая смерти от коронавируса: умерли три женщины 1944, 1962, 1971 годов рождения и мужчина 1953 года рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего по состоянию на 17 апреля в Татарстане зарегистрировано 446 случав смерти от COVID-19.

С начала пандемии в республике COVID-19 заразились 19 999 человек. Актуальные новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».



Татьяна Демина