Новости общества

09:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане подтвердились 4 новых случая смерти от коронавируса

18:14, 17.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились 4 новых случая смерти от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане зарегистрировано четыре новых случая смерти от коронавируса: умерли три женщины 1944, 1962, 1971 годов рождения и мужчина 1953 года рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего по состоянию на 17 апреля в Татарстане зарегистрировано 446 случав смерти от COVID-19.

С начала пандемии в республике COVID-19 заразились 19 999 человек. Актуальные новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем