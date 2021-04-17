В августе в Татарстане пройдет XIV Казанский международный фестиваль исторической техники

В Татарстане запланирован XIV Казанский международный фестиваль исторической техники. Он пройдет с 13 по 15 августа на «Свияжских холмах».

Мероприятие считается визитной карточкой и одним из ключевых событий в деятельности клуба любителей исторической техники «Авторетроклуб-21», которому в этом году исполняется 15 лет, сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана. Юбилей организации планируется отметить в День автомобилиста, в октябре.

Помимо фестиваля, члены клуба примут участие в автопробеге Казань — Санкт-Петербург — Казань для участия в VIII фестивале «Фортуна» в Кронштадте. Также запланировано участие в автопробеге в Тольятти, приуроченном к 50-летию выпуска первого автомобиля ВАЗ, и в мероприятиях в Нижнем Новгороде, посвященных 65-летию начала выпуска ГАЗ-21 .

Фото: gossov.tatarstan.ru

Отметим, что в Казани из-за действующих коронавирусных ограничений отложили проведение некоторых культурно-массовых мероприятий. В частности, из-за распространения COVID-19 перенесены гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», «Ночной велофест», зимний фестиваль «КышДаКар-фест» и фестиваль национального костюма KazanEthnicfest.

Татьяна Демина