Власти Челнов требуют включить местного перевозчика тел умерших в реестр недобросовестных

Власти Набережных Челнов требуют включить компанию «Кама Техтрак», занимающуюся перевозкой тел умерших людей в морг, в реестр недобросовестных поставщиков.

Исполком в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта с организацией: власти заявили, что компания не использовала при перевозки тел специализированные мешки, а заворачивала умерших в обычную ткань. Бригада сотрудников «Кама Техтрак» состояла из одного работника, который не пользовался средствами индивидуальной защиты.

В компании в ответ на претензии утверждают, что специализированные мешки использовались, а тела заворачивали в ткань по просьбе родственников умерших в исполнение религиозных правил. В «Кама Техтрак» также опровергли, что у их сотрудников отсутствовали маски и другие средства защиты, пишет издание Сhelny-biz.ru.

Компания подала в Арбитражный суд Татарстана иск о признании расторжения контракта исполкомом Челнов в одностороннем порядке недействительным.

Напомним, в этом году исполком автограда по требованию УФАС по РТ устранил нарушения закона о конкуренции при перевозке тел пациентов, умерших с подозрением или окончательно подтвержденным диагнозом COVID-19.



Татьяна Демина