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Синоптики предупредили о скором ухудшении погоды в Татарстане

12:28, 17.04.2021
Синоптики предупредили о скором ухудшении погоды в Татарстане
Фото: kzn.ru

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Татарстане. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

В воскресенье, 18 апреля, днем ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Ранее погода в Казани побила рекорд 1962 года. На метеостанции «Казань-Опорная» воздух прогрелся до +22,7 градуса, на авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт» — до +22,4 градуса, а на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» — до +23 градусов.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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