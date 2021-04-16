Вчера погода в Казани побила рекорд 1962 года

Вчера, 15 апреля, в Казани погода побила температурный рекорд. Воздух в столице Татарстана прогревался до +23 градусов.

На метеостанции Казань-опорная воздух прогрелся до +22,7 градуса, на авиационной метеостанции Казань-аэропорт — до +22,4 градуса, а на авиационной метеостанции Казань-Сокол — до +23 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Предыдущий абсолютный максимум температуры в Казани в этот день составлял +20,7 градуса и отмечался в 1962 году, говорится в сообщении организации.

Температурный рекорд был поставлен и в среду, 14 апреля. Термометры метеостанции КФУ показали 21,2 градуса тепла. Предыдущий температурный рекорд был поставлен 14 апреля 1995 года. Тогда столбики термометров показали +20,9 градуса.



Татьяна Леухина