Ростуризм предложит вывозить россиян из Турции на платной основе

Оперштаб при Ростуризме предложит вывозить застрявших в Турции россиян на платной основе. При этом цена за перелет должна быть фиксированной, считает руководитель штаба Дмитрий Давыденко.

Он считает, что цену нужно установить на уровне 10—12 тысяч рублей.

«По 10 тысяч рублей с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат. Заседание штаба будет в понедельник—вторник, мы предложим такой вариант»,— сказал Давыденко «Известиям».

Возвращать туристов он предложил через третьи страны, авиасообщение с которыми у России открыто, например Белоруссию, Казахстан, Азербайджан и ОАЭ.

Напомним, что Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин предупредил, что полную стоимость тура в Турцию не возвратят при его аннулировании. В случае аннулирования тура будут применяться штрафные санкции. Поскольку направление временно ограничено, есть две четкие рекомендации: либо перенос поездки, либо поиск альтернативного направления.

Ольга Плешкова