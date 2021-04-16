Хуснуллин задекларировал доход в размере 24,2 млн рублей за 2020 год, Файзуллин — 73,2 млн рублей

Выходцы из Татарстана, вице-премьер Марат Хуснуллин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, задекларировали доходы за 2020 год. Они опубликованы на сайте правительства РФ.

Хуснуллин в прошлом году заработал 24,2 млн рублей. В его собственности: два земельных участка площадью 872 и 995 кв. м, соответственно, два жилых дома площадью 614 и 205 кв. м. У Хуснуллина в пользовании находится квартира 186 кв м. и жилой дом площадью 1 тыс. кв. м. У дочери вице-премьера в собственности находится квартира площадью 186 кв. м, а в пользовании — жилой дом площадью в 1 тыс. кв. м.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Файзуллин заработал в прошлом году 73,2 млн рублей. В совместной собственности у министра и его супруги находятся два земельных участка площадью 1 174 кв. м и 98 кв. м, а также жилой дом площадью 601,4 кв. м. Кроме того, министр владеет микросамолетом и двумя мотоциклами. Жена Файзуллина в прошлом году заработала 10,2 миллиона рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заработал в 2020 году 19,8 млн рублей. Ему принадлежат квартира площадью 141,6 кв. м, земельный участок и жилой дом площадью 861 кв. м.

Наибольший личный доход по итогам 2020 года среди членов правительства задекларировал глава Минпромторга России Денис Мантуров. В прошлом году он заработал 740 млн рублей.



Татьяна Леухина