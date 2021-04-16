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В Казани рабочие «Горводзеленхоза» приступили к мытью памятников

18:56, 16.04.2021 1
В Казани рабочие «Горводзеленхоза» приступили к мытью памятников
Фото: kzn.ru

В Казани рабочие «Горводзеленхоза» приступили к мытью памятников. Сегодня рабочие привели в порядок территорию парка «Крылья Советов», отмыли памятник Ленину и восемь расположенных рядом бюстов.

К очистке памятников рабочие приступают аккуратно, чтобы не повредить скульптуры. Сначала их протирают, осматривают на наличие повреждений и ржавчины и только после этого начинают промывать. Против устойчивой грязи применяются моющие средства, безопасные для окружающей среды и скульптур. После помывки памятники бережно вытирают.

На сегодня в городе уже отмыли памятники в парке Победы, в Лядском саду, в Ленинском саду, а также памятники Муллануру Вахитову, Дмитрию Карбышеву, Кул Гали и другие. Работы в общественных пространствах продолжатся, сообщили в исполкоме.

Напомним, что с 1 апреля по 31 мая в Татарстане проходит санитарный двухмесячник по очистке территорий населенных пунктов. Мероприятие объявлено в целях обеспечения санитарной очистки территорий и приведения их в состояние, отвечающее требованиям экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    Приятно осознавать что лето уже не за горами
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