В Казани рабочие «Горводзеленхоза» приступили к мытью памятников

В Казани рабочие «Горводзеленхоза» приступили к мытью памятников. Сегодня рабочие привели в порядок территорию парка «Крылья Советов», отмыли памятник Ленину и восемь расположенных рядом бюстов.



К очистке памятников рабочие приступают аккуратно, чтобы не повредить скульптуры. Сначала их протирают, осматривают на наличие повреждений и ржавчины и только после этого начинают промывать. Против устойчивой грязи применяются моющие средства, безопасные для окружающей среды и скульптур. После помывки памятники бережно вытирают.

На сегодня в городе уже отмыли памятники в парке Победы, в Лядском саду, в Ленинском саду, а также памятники Муллануру Вахитову, Дмитрию Карбышеву, Кул Гали и другие. Работы в общественных пространствах продолжатся, сообщили в исполкоме.



Напомним, что с 1 апреля по 31 мая в Татарстане проходит санитарный двухмесячник по очистке территорий населенных пунктов. Мероприятие объявлено в целях обеспечения санитарной очистки территорий и приведения их в состояние, отвечающее требованиям экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения.

Ольга Плешкова