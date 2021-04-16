Путин отчитался о доходах за 2020 год

Президент России Владимир Путин задекларировал доход в 2020 году в размере 9,994 миллиона рублей.

В декларации Путина, как и прежде, значится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира в 153,7 квадратного метра и гаражное место площадью 18 квадратных метров. В автопарке главы государства: два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф».

Фото: kremlin.ru

Доход президента в 2019 году составил 9 млн 726 тысяч 595 рублей.



Татьяна Леухина