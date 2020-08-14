Путин заработал более 9,7 млн рублей в прошлом году

Доход президента России Владимира Путина за прошлый год составил 9 млн 726 тыс. 595 рублей. В среднем это составляет около 810 тыс. рублей в месяц, следует из декларации главы государства о доходах, расходах и имуществе, которая опубликована сегодня на сайте Кремля.

Заработок Путина оказался более чем на 1 млн рублей выше, чем в 2018 году, тогда глава государства задекларировал почти 8,65 млн рублей.

Перечень имущества остался тем же. В его собственности — квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м, две раритетные «Волги» ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». В пользовании президента — квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Все эти объекты находятся в России.

Ранее несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова по итогам предыдущего года задекларировала доход в 10 млн рублей. Сам Любимов задекларировал доход в 4,3 млн рублей, а его супруга — в 1,8 млн рублей. По словам губернатора, доход его 14-летней дочери связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на ее имя.

