Спасатели потушили пожар на Казанке

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани потушили траву, которая загорелась возле Дворца водных видов спорта и стадиона «Ак Барс Арена». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В 13.28 возгорание локализовали, в 14.10 открытое горение ликвидировали. Площадь горения составила 100 кв. метров.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сухостой начал гореть на берегу Казанки, рядом с садоводческими товариществами «Заря» и «Березка».



С 15 апреля в Татарстане официально начался пожароопасный сезон. С 29 апреля по 10 мая работники сферы лесного хозяйства, полиции и других ведомств будут патрулировать места массового отдыха людей на территориях, прилегающих к лесным массивам.

Татьяна Леухина