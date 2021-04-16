Спасатели потушили пожар на Казанке
В Казани потушили траву, которая загорелась возле Дворца водных видов спорта и стадиона «Ак Барс Арена». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
В 13.28 возгорание локализовали, в 14.10 открытое горение ликвидировали. Площадь горения составила 100 кв. метров.
Сухостой начал гореть на берегу Казанки, рядом с садоводческими товариществами «Заря» и «Березка».
С 15 апреля в Татарстане официально начался пожароопасный сезон. С 29 апреля по 10 мая работники сферы лесного хозяйства, полиции и других ведомств будут патрулировать места массового отдыха людей на территориях, прилегающих к лесным массивам.
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