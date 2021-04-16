На берегу Казанки горит трава — угрозы садовым домам нет

Фото: Максим Платонов

В Казани напротив Дворца водных видов спорта и стадиона «Казань-Арена» произошло возгорание травы. Сообщение о происшествии поступило в 12.49, уточнили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Сухостой горит на берегу Казанки, рядом с садоводческими товариществами «Заря» и «Березка». Угрозы расположенным там домам нет.

На месте возгорания работают подразделения пожарной охраны.

О горении травы в районе Казанки сегодня днем сообщили местные жители в соцсети: в опубликованном видео можно увидеть большое количество дыма — открытого огня не наблюдается.



Напомним, с 15 апреля Татарстане официально начался пожароопасный сезон. С 29 апреля по 10 мая работники сферы лесного хозяйства, полиции и других ведомств будут патрулировать места массового отдыха людей на территориях, прилегающих к лесным массивам.

Татьяна Демина