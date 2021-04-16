В Казани в пятницу вечером образовались 8-балльные пробки

В Казани в пятницу вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 17.14.

Пробки из-за ДТП образовались на улицах Фрунзе, Аграрной, Николая Ершова, Павлюхина, Назарбаева. Заторы наблюдаются на улицах Аделя Кутуя, Академика Арбузова, в Щербаковском переулке, на проспекте Ямашева.

Движение затруднено на улице Петра Витера, Сибирском тракте, Ленинградской улице, Ударной.