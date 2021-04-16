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В Казани в пятницу вечером образовались 8-балльные пробки

17:14, 16.04.2021 1
В Казани в пятницу вечером образовались 8-балльные пробки
Фото: pxhere.com

В Казани в пятницу вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 17.14.

Пробки из-за ДТП образовались на улицах Фрунзе, Аграрной, Николая Ершова, Павлюхина, Назарбаева. Заторы наблюдаются на улицах Аделя Кутуя, Академика Арбузова, в Щербаковском переулке, на проспекте Ямашева.

Движение затруднено на улице Петра Витера, Сибирском тракте, Ленинградской улице, Ударной.

АвтоБизнесТранспортПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    снова водятлы и авария?
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