В Казани задержали мужчину за развратные действия в отношении ребенка

В Казани задержали мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Вчера в отдел полиции «Сафиуллина» обратились родители 12-летней девочки. Они рассказали, что 14 апреля в одном из магазинов на проспекте Победы неизвестный мужчина совершил в отношении их дочери развратные действия, а именно трогал ее за ягодицы.

Фото: realnoevremya.ru

Полицейские в короткие сроки установили личность предполагаемого мужчины. Его задержали сотрудники стационарного поста полиции 2-444 на улице Петербургской, им оказался 28-летний казанец. Он признался и объяснил, что таким образом хотел познакомиться с девушкой, но когда она обернулась, понял, что она несовершеннолетняя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Мужчине грозит срок от трех до восьми лет.

Ранее в Казани под домашний арест за развратные действия отправили экс-чиновника Минпромторга.

Ольга Плешкова