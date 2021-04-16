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Мэром Тольятти стал главврач COVID-госпиталя

16:02, 16.04.2021
Мэром Тольятти стал главврач COVID-госпиталя
Фото: tgkb5.ru

Мэром Тольятти стал депутат Самарской губернской думы, главный врач местной городской клинической больницы №5, работавшей в качестве госпиталя для пациентов с коронавирусом, Николай Ренц.

«Не сомневаюсь, что у нас будет поддержка правительства области и губернатора Дмитрия Игоревича Азарова», — заявил избранный глава Тольятти.

Ренц призвал своих коллег к взаимодействию и уважению другу друга, пишет «Волга ньюс». Он обратил внимание, что будет работать в новой должности на благо жителей города.

Напомним, конкурс на должность мэра Тольятти стартовал 9 марта. Должность стала вакантна после того, как в феврале глава администрации Сергей Анташев подал в отставку. Решение было принято по итогам встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Татьяна Демина
Общество
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