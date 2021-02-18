Глава администрации Тольятти подал в отставку

В Тольятти подал в отставку глава администрации Сергей Анташев. Решение было принято по итогам встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Причиной отставки стали неоднократные претензии в адрес руководства Тольятти от региональных властей и жителей города.

«Глава региона неоднократно указывал на недоработки при реализации национальных проектов, оформлении проектно-сметной документации. Нарекания в адрес руководства Тольятти возникали в связи с недостаточным качеством исполнения задач в сфере дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а также при решении вопросов экологии, в том числе рекультивации территорий промпредприятий. Кроме того, в прошлом году был фактически сорван план по обеспечению жильем детей-сирот», — передает сообщение ведомства «Волга Ньюс».

В областном правительстве подчеркнули, что требуют от глав муниципалитетов, руководителей министерств и ведомств «постоянной включенности в процесс преобразований, энергии», диалога с людьми и постоянной работы.

Ольга Плешкова