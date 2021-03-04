В Тольятти объявили конкурс на должность мэра города

В Тольятти с 9 марта стартует конкурс на должность мэра города. Заявку на участие в нем можно подать до 9 апреля.

На данный момент уже выбраны 10 членов конкурсной комиссии, назначаемые городской думой. Еще 10 членов комиссии назначит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сообщает «Волга Ньюс».

По результатам конкурса на должность мэра Тольятти будет отобрано не менее двух кандидатов. Их представят городской думе. Конкурсная комиссия имеет право рекомендовать лишь одного из кандидатов.

Фото: tgl.ru

Напомним, должность мэра Тольятти стала вакантна после того, как в феврале глава администрации Сергей Анташев подал в отставку. Решение было принято по итогам встречи с губернатором Самарской области.



Татьяна Демина