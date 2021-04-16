МВД России потребовало от стран СНГ забрать нелегальных мигрантов до 15 июня

Фото: Олег Тихонов (архив)

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой попросил страны СНГ забрать из России своих граждан, которые пребывают здесь незаконно. Требование необходимо выполнить до 15 июня.

Горовой предупредил, что при бездействии стран СНГ мигрантов могут выдворить за пределы России и закрыть для них границу. «Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна», — обратил внимание он.

К возращению своих граждан на родину представитель МВД России рекомендовал государствам привлечь СМИ и блогеров, пишет «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в России регистрация иностранных рабочих в электронных реестрах, как и их потенциальных работодателей, может стать обязательным условием для работы в стране. Также в МВД РФ разрабатывают законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в России, несмотря на имеющиеся нарушения. По заявлению ведомства, для таких лиц будет работать свой порядок легализации, если они находятся «в особых обстоятельствах».



Татьяна Демина