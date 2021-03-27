В РФ могут ввести обязательную электронную регистрацию мигрантов

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Регистрация иностранных рабочих в электронных реестрах, как и их потенциальных работодателей, станет обязательным условием для работы в России.

«Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах»,— сказали ТАСС в пресс-службе Министерства.

Также в ведомстве пояснили, что на данный момент в МВД идет разработка законопроекта. Кроме того, документ обсуждается с экспертами и бизнес-сообществами.

Вопросы о создании трудовых бирж для мигрантов, о выдаче полисов на оказание медицинских услуг, а также о льготах для работодателей, привлекающих мигрантов в МВД не прорабатывали. «Данные вопросы не относятся к компетенции министерства», — сказал представитель МВД.

Ранее сообщалось, что Россия начнет внимательнее относиться к установлению личности въезжающих в страну мигрантов. Для этого правительство планирует усовершенствовать систему их идентификации.