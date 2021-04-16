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В сквере Тинчурина в Казани устроят «Четвероногий субботник»

15:01, 16.04.2021 2
В сквере Тинчурина в Казани устроят «Четвероногий субботник»

Завтра в сквере имени Карима Тинчурина пройдет необычный субботник. Его проведут владельцы собак, они собираются очистить от мусора не только тротуары и газон, но и площадку для выгула питомцев.

Принять участие могут все желающие. При себе необходимо иметь иметь мусорные мешки, перчатки и влажные салфетки. Сбор назначен на 11.00 у фонтана.

Напомним, что с 1 апреля по 31 мая в Татарстане проходит санитарный двухмесячник по очистке территорий населенных пунктов. Мероприятие объявлено в целях обеспечения санитарной очистки территорий и приведения их в состояние, отвечающее требованиям экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    Неужели,пришли бы они еще все с пакетиками для выгула
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  • Анонимно 16 апр
    весь парк засрали-ногу поставить негде
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