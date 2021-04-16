В России могут распространить все льготные программы по ипотеке на частные дома

Россиянам могу разрешить делать частный дом предметом залога, что позволит распространить все льготные программы по ипотеке на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Соответствующий законопроект подготовил Минстрой РФ.

По словам замминистра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина, идея сейчас обсуждается в узком кругу. Проект планируется принять к концу текущего года.

«И после того, как будет банкам понятно, как сформировать предмет залога под ИЖС, мы распространим все льготные программы на такое ИЖС, в том числе ипотечные», — приводит ТАСС слова Стасишина.

Фото: Ирина Плотникова (архив)

Ранее стало известно, что Банк России планирует провести эксперимент по «зеленой» ипотеке — программе с льготным кредитованием на жилье, которое будет соответствовать современным экостандартам.

Напомним, на сегодняшний день власти решают вопрос о продлении льготной ипотеки под 6,5%. В Совете Федерации, в частности, предложили в целях развития этого сегмента переходить к так называемой «умной региональной ипотеке».

Татьяна Демина