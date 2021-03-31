В России может появиться льготная «зеленая» ипотека

Банк России намерен провести эксперимент по «зеленой» ипотеке — программе с льготным кредитованием на жилье, которое будет соответствовать современным экостандартам.

Критерии экологичности пока находятся на стадии разработки. Предварительно, в список войдут показатели энергоэффективности, экологичности материалов, системы водоотведения, утилизации отходов, благоустройство и озеленение окружающей территории и др. Подобные программы льготного финансирования действуют в Германии, странах Скандинавии, Великобритании, США, а также в ряде стран Азиатского региона, передает ТАСС.

Для отвечающих всем требованиям домов может действовать льготная ставка.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамском районе будут выделять землю для строительства коттеджей на льготных условиях в поселке городского типа Камские Поляны.



Ольга Плешкова