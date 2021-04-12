Матвиенко предложила перейти к «умной региональной ипотеке»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в целях развития сегмента льготной ипотеки в России следует переходить к так называемой «умной региональной ипотеке».

По ее словам, такой подход предусматривает определение условий кредита в зависимости от объективной ситуации на рынке недвижимости и особенностей социально-экономического положения в конкретном регионе страны, пишет ТАСС.



Напомним, в начале марта глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что продление программы льготной ипотеки без негативных последствий возможно лишь в 24 регионах. Татарстан в их список не вошел. Позже вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство России не рассматривало подобный перечень.

Фото: realnoevremya.ru

В конце прошлого месяца он добавил, что власти определятся с дифференцированным подходом к регионам при решении о продлении льготной ипотеки по ставке не более 6,5% к 1 июля текущего года. По его словам, при решении вопроса будут исходить из того, что «там, где спрос перегрет», льготную ипотеку не будут вводить, пока на рынке новостроек «не появится достаточный объем предложения».





Татьяна Демина