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Галимов, Воронков и еще три хоккеиста «Ак Барса» вызваны в сборную России

13:40, 16.04.2021
Галимов, Воронков и еще три хоккеиста «Ак Барса» вызваны в сборную России
Фото: ak-bars.ru

Тренерский штаб Валерия Брагина дополнил состав сборной России, который будет готовиться к матчам против Белоруссии в рамках Еврочелленджа. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

В расположение сборной вызвано шесть хоккеистов. Пять из них представляют казанский «Ак Барс» — вратарь Тимур Билялов, защитники Никита Лямкин и Дмитрий Юдин, а также нападающие Артем Галимов и Дмитрий Воронков.

Также в сборную приглашен защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков.

Ранее в состав сборной России были вызваны 29 хоккеистов. Российской команде предстоит провести две встречи против Белоруссии — 23 и 24 апреля в Москве.

Напомним, накануне «Ак Барс» уступил в овертайме «Авангарду» и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.

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