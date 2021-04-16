Галимов, Воронков и еще три хоккеиста «Ак Барса» вызваны в сборную России

Тренерский штаб Валерия Брагина дополнил состав сборной России, который будет готовиться к матчам против Белоруссии в рамках Еврочелленджа. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

В расположение сборной вызвано шесть хоккеистов. Пять из них представляют казанский «Ак Барс» — вратарь Тимур Билялов, защитники Никита Лямкин и Дмитрий Юдин, а также нападающие Артем Галимов и Дмитрий Воронков.

Также в сборную приглашен защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков.

Ранее в состав сборной России были вызваны 29 хоккеистов. Российской команде предстоит провести две встречи против Белоруссии — 23 и 24 апреля в Москве.

Напомним, накануне «Ак Барс» уступил в овертайме «Авангарду» и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.