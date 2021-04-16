Казанцы пожаловались на мошенников, представляющихся сотрудниками горгаза

Фото: соцсети

Жители Казани сообщили, что в городе активизировались мошенники, представляющиеся населению работниками горгаза. Сообщение о лжесотрудниках газовой службы появилось в местном сообществе «ВКонтакте».

Анонимный пользователь сообщил, что мошенники ходят по квартирам и частным домам и «впаривают доверчивым гражданам дорогие и бесполезные приборы». Своими «жертвами» злоумышленники выбирают в основном пенсионеров.

У лжесотрудников горгаза имеется вся необходимая атрибутика, чтобы их приняли за реальных представителей службы: форменные куртки и удостоверения. По словам казанцев, мошенники могут даже пригрозить штрафами за нарушения.



Ранее в соцсетях татарстанцы сообщили, что после взрыва газа в многоквартирном доме в Зеленодольске в городе появились мошенники, которые ходят по квартирам под видом сотрудников управляющей компании. «Под предлогом починки и проверки вентиляции проникают в жилище и путем запугивания, что может быть газонакопление, в свете недавних событий, выманивают денежные средства», — рассказали местные жители.

Татьяна Демина