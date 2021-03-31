В 2021 году в Татарстане по программе «Наш двор» благоустроят 1 074 двора

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане в текущем году по президентской программе «Наш двор» планируется благоустроить 1 074 двора в 40 муниципальных районах и двух городских округах. В частности, в Казани работы запланированы на 223 придомовых территориях.

93 двора благоустроят в Альметьевском районе РТ, 88 — в Набережных Челнах, 83 — в Зеленодольском районе, 67 — в Нижнекамском районе, 52 — в Бугульминском районе, 49 — в Чистопольском районе, сообщается в instagram-аккаунте программы «Наш двор».

В апреле начнутся согласование схем благоустройства и ремонтные работы. За три дня до начала работ во дворах, в которых они будут проводиться, появится паспорт объекта с итоговой схемой благоустройства. На придомовых территориях установят скамейки, урны, детское и спортивное оборудование на покрытие из песка, хозяйственно-бытовые оборудование и другие объекты.

Отметим, что в 2021 году в Казани по программе «Наш двор» благоустроят территории 15 домов, входящих в префектуру «Старый город».



Татьяна Демина